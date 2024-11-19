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«Хотел прилечь, а все машины на парковке были закрыты». В Бресте на три месяца арестовали хулигана, который решил отдохнуть в чужой машине

Суд Бреста дал три месяца ареста мужчине, который забрался в чужую машину.

Источник: Комсомольская правда

Служба информации прокуратуры Брестской области сообщила, что три месяца ареста получит 47-летний местный житель, который в августе 2024 года решил отдохнуть в чужой машине на парковке, предварительно выбив в ней стекло.

В день совершения преступления мужчина был нетрезв. Средь бела дня на парковке одного из торговых центров он выломал зеркало заднего вида легкового автомобиля. Затем этим зеркалом разбил стекло в задней двери машины и залез в салон авто.

При задержании мужчина пояснил, что хотел прилечь, а все машины на парковке были закрыты поэтому ему и пришлось разбить стекло в одном из автомобилей.

Кроме ареста хулиган выплатит владельцу авто, в которое он прилег ненадолго, 415 рублей за ущерб.

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