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Центры для бездомных в Калининградской области перешли на зимний режим работы

В отделениях есть возможность разместить до 140 человек.

Из-за похолодания в Калининградской области Центр социальной адаптации перешел на зимний режим работы. Увеличено число рейдов по выявлению лиц без определенного места жительства. Бродягам разъясняют о возможностях.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, сегодня в регионе в трех отделениях Центра есть возможность разместить до 140 человек. Постояльцев кормят, они могут отдохнуть, им помогают восстановить документы, найти родственников, содействуют в трудоустройстве.

С начала 2024 года в центр обратились более 250 человек, 13 из них перевели в дома социального ухода. Людей лечат, им помогают.

Куда обращаются бродяги и люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию:

Калининград, ул. 2-я Алтайская, д. 1, телефон: 8 (4012) 968−945 (круглосуточный прием);

Калининград, ул. Ялтинская, д. 67, телефон: 8 (4012) 557−288, 8 (4012) 557−096 (прием с 8:00 до 17:00);

Советск, ул. Луначарского, д. 22а, телефон: 8 (40161) 336−12 (прием круглосуточный).