Центры для бездомных в Калининградской области перешли на зимний режим работы

Как сообщает пресс-служба областного правительства, сегодня в регионе в трех отделениях Центра есть возможность разместить до 140 человек. Постояльцев кормят, они могут отдохнуть, им помогают восстановить документы, найти родственников, содействуют в трудоустройстве.