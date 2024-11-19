Вкусно и разнообразно: проверки школьного питания проходят во Владивостоке

В школе № 23 на завтрак детям предложили блины с джемом, каши (рисовую и гречневую), хлеб и чай с лимоном. В школе № 48 ученики могли выбрать между омлетом и творожной запеканкой, а также приобрести свежую выпечку. По словам школьников, блюда вкусные, а меню радует разнообразием.