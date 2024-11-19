Вкусно и разнообразно: проверки школьного питания проходят во Владивостоке

В школах Владивостока продолжаются проверки качества питания учащихся. Сегодня, 19 ноября, начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Максим Кильчевский вместе со специалистами городской администрации провёл инспекцию в школах № 23 и № 48. Проверяющие оценили меню, состояние столовых и пищеблоков, побеседовали с учениками и изучили документы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
В школе № 23 на завтрак детям предложили блины с джемом, каши (рисовую и гречневую), хлеб и чай с лимоном. В школе № 48 ученики могли выбрать между омлетом и творожной запеканкой, а также приобрести свежую выпечку. По словам школьников, блюда вкусные, а меню радует разнообразием.
Максим Кильчевский рассказал, что проверка качества питания в школе № 48 была проведена по жалобам родителей.
«В образовательных учреждениях, которые мы посетили сегодня, грубых нарушений выявлено не было. Детям предоставляется возможность выбора блюд, бракеражный журнал ведётся регулярно, санитарные нормы соблюдаются», — отметил Кильчевский.
Особую роль в мониторинге школьного питания играет родительское сообщество. В некоторых школах родители ежедневно следят за качеством еды, в других — раз в две-четыре недели. Все замечания они вносят в специальный журнал, информация из которого передаётся в управление образования.
«Если у родителей возникают вопросы, связанные с организацией школьного питания, они могут обратиться в администрацию учебного заведения или позвонить на горячую линию организаторов питания», — добавил Кильчевский.