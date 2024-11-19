Подземные переходы Ростова можно использовать как укрытия

Всего в городе насчитывается 2181 укрытие, способное вместить более двух миллионов человек. Они расположены во всех восьми районах Ростова. Наибольшее количество укрытий находится в Первомайском районе, где подготовлено 643 места. На втором месте по этому показателю находится Ворошиловский район с 575 оборудованными местами. В Пролетарском и Советском районах подготовлено по 206 мест, а наименьшее количество укрытий расположено в Железнодорожном районе — всего 78 мест.