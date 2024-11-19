Подземные переходы Ростова можно использовать как укрытия

В Ростове помимо бомбоубежищ в подвалах, эту функцию выполняют подземные переходы. Публикуем список адресов таких переходов, которые могут быть использованы в качестве укрытий. Соответствующая информация была опубликована на сайте администрации Ростова.
Всего в Ростове-на-Дону насчитывается 20 подземных переходов, которые могут вместить до 10 700 человек.
В Ворошиловском районе расположены три подземных перехода: проспект Михаила Нагибина, 32/2 — ТРК «Горизонт»; проспект Михаила Нагибина — проспект Ленина (гостиница «Турист»); проспект Михаила Нагибина — проспект Ленина (РАУ).
В Кировском районе находятся семь подземных переходов: улица Большая Садовая — переулок Нахичеванский; улица Большая Садовая — проспект Кировский; улица Большая Садовая — переулок Университетский; улица Большая Садовая — проспект Театральный; улица Большая Садовая — проспект Ворошиловский; проспект Ворошиловский — улица Донская; проспект Ворошиловский — улица Седова.
В Ленинском районе расположено два подземных перехода: улица Большая Садовая — проспект Буденовский, 12; проспект Буденовский — улица Московская. В Октябрьском районе также есть два подземных перехода: улица Нансена — улица Павленко; улица Стадионная — площадь Народного Ополчения.
В Первомайском районе находится три подземных перехода: улица Первомайская — улица Менжинского (проходная РСМ); улица Менжинского (заводоуправление РСМ); проспект Шолохова, 293 (аэропорт).
В Пролетарском районе также есть три подземных перехода: проспект Карла Маркса — улица 20-я Линия; улица Советская — площадь Театральная; проспект Театральный — улица Текучева (площадь Химиков).
Всего в городе насчитывается 2181 укрытие, способное вместить более двух миллионов человек. Они расположены во всех восьми районах Ростова. Наибольшее количество укрытий находится в Первомайском районе, где подготовлено 643 места. На втором месте по этому показателю находится Ворошиловский район с 575 оборудованными местами. В Пролетарском и Советском районах подготовлено по 206 мест, а наименьшее количество укрытий расположено в Железнодорожном районе — всего 78 мест.
Отметим, что также появилась интерактивная карта убежишь Ростова. Посмотреть ее можно здесь.
Убежища отмечены специальным знаком, который позволяет быстро узнать их местоположение. Также можно воспользоваться поисковой строкой, чтобы ввести нужный адрес и проверить наличие убежища в этом месте.