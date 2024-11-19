Жалобы на автобусы Владивостока дошли до Кожемяко

В частности, сложно будет разъехаться в районе транспортно-пересадочного узла в районе улицы Спортивной и площади Луговой, так как железнодорожные переезды в этом месте опять закрыли, на пути встал грузовой состав. Судя по данным картографического сервиса, переезды привели к образованию заторов со стороны улиц Светланской и Новоивановской, Вилкова, Калинина, Фадеева, Шепеткова и Спиридонова.
Мешают проезду ДТП на повороте с проспекта Красного Знамени на улицу Гоголя (к университету экономики и сервиса) и на улице Русской в районе аллеи Дениса Давыдова.
Уже сгенерировался привычный затор на маршруте Калинина — Золотой мост — Некрасовская — Некрасовский путепровод. Также стало сложно проехать к Нагорному парку и Шилкинской со стороны улиц Капитана Шефнера и Всеволода Сибирцева. Сложно проехать к кольцу Третьей Рабочей, выехать с Эгершельда и заехать на территорию Снеговой Пади со стороны объездной трассы. Как обычно, замедляются водители перед расшатанным Рудневским мостом.
На транспортный коллапс Владивостока сегодня пожаловались даже губернатору Олегу Кожемяко, который в своих аккаунтах собирает вопросы граждан для программы «Прямой разговор»:
«Волнует вопрос транспорта городского во Владивостоке. Пересела с личного автомобиля на общественный транспорт и взмолилась. Чтобы добраться с работы домой, тратишь лишних 2−3 часа и кучу нервов в ожидании нужного маршрута. В любой конец города невозможно добраться после 19:00. Автобусов просто нет».
А автобусов, как ранее заявляла мэрия Владивостока, нет не только из-за нехватки водителей, но и по причине дорожных заторов, из-за которых многократно увеличивается интервал между автобусами. Такой вот парадокс: чтобы в городе хорошо работал общественный транспорт, нужно, чтобы стало меньше автомобилей, но чтобы стало меньше автомобилей, нужно, чтобы хорошо работал общественный транспорт.