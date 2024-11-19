Жалобы на автобусы Владивостока дошли до Кожемяко

А автобусов, как ранее заявляла мэрия Владивостока, нет не только из-за нехватки водителей, но и по причине дорожных заторов, из-за которых многократно увеличивается интервал между автобусами. Такой вот парадокс: чтобы в городе хорошо работал общественный транспорт, нужно, чтобы стало меньше автомобилей, но чтобы стало меньше автомобилей, нужно, чтобы хорошо работал общественный транспорт.