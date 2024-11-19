На крыс и предпринимателей жалуются владивостокцы Кожемяко

Такое обращение прислали губернатору в социальных сетях в преддверии программы «Прямой разговор» (передача, в ходе которой глава региона отвечает на избранные вопросы жителей). Горожане подчёркивают: основными поставщиками негабаритного мусора являются предприниматели.
«В основной массе юридические лица не имеют договоров с ПЭО, не создают свои точки сбора мусора и не вносят в реестр свои контейнерные площадки, а незаконно пользуются контейнерными площадками для жителей, заваливая своими коробками всю прилегающую территорию. Нужны жёсткие меры, чтобы призвать недобросовестных предпринимателей к ответу», — написала губернатору жительница Владивостока.
По мнению заявительницы, в частном секторе нужны не общие контейнерные площадки, а подворовой вывоз мусора из каждого частного дома, за что жители готовы платить.
В городской части Владивостока, в том числе в историческом центре, проблема с захламлением контейнерных площадок тоже актуальна. По мере превращения контейнерных площадок в свалки увеличивается популяция городских диких крыс, которые становятся всё толще и наглее.
Горожане пишут, что крысы «бегают по деревьям, по тротуарам и даже бросаются на людей и домашних животных», «выпрыгивают из мусоропровода, бегают по этажам». На засилье крыс жалуются жители улиц Адмирала Юмашева, Окатовой, Посьетской и других. Обращения в управляющие компании, по словам горожан, результатов не приносят.
Отметим, что с нового года в Приморье ужесточат требования к перевозчикам отходов. Но пока непонятно, будет ли управа на недобросовестных коммерсантов, сбрасывающих свои ящики и коробки на ближайшую помойку.