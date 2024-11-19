На крыс и предпринимателей жалуются владивостокцы Кожемяко

Горожане пишут, что крысы «бегают по деревьям, по тротуарам и даже бросаются на людей и домашних животных», «выпрыгивают из мусоропровода, бегают по этажам». На засилье крыс жалуются жители улиц Адмирала Юмашева, Окатовой, Посьетской и других. Обращения в управляющие компании, по словам горожан, результатов не приносят.