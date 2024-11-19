Создан морозостойкий материал для укрепления дорог в Арктике

В пресс-службе Передовой инженерной школы (ПИШ) НГУ ТАСС уточнили, что речь идет о смеси разных биополимеров. Точный компонентный состав материала является коммерческой тайной. Лазаренко при общении с журналистами подчеркнул, что материалы могут быть использованы в дорожном строительстве для укрепления грунтовых оснований дорог, как автомобильных, так и железных. Разработанные компоненты отвечают высоким экологическим требованиям, стандартам для регионов Арктики.