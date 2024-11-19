Поезд Деда Мороза прибыл в Тайшет 19 ноября

Поезд Деда Мороза начал свое путешествие. 19 ноября 2024 он в третий раз прибыл в Тайшет. Состав приехал к 9:50, продолжит свой путь уже в 18:00. Об этом сообщает ИА Тайшет 24 со ссылкой на социальные сети поезда.