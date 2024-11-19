Музей хлеба, смотровая площадка и творческое пространство: самарцы предложили, что можно открыть в спасенном элеваторе

Самарский областной суд отменил приказ регионального управления Госохраны объектов культурного наследия об отказе во включении в перечень выявленных объектов культурного наследия элеватора на Хлебной площади. В УГООКН начали работу по включению здания в перечень выявленных ОКН. Это поможет сохранить легендарный самарский элеватор от сноса.
Снести нельзя, помиловать.
Самарским общественникам удалось оспорить в суде отказ от внесения самарского элеватора в список памятников архитектуры. Об этом на свой страничке ВКонтакте написала председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Нина Казачкова.
«Элеватор не сдается! Наша победа в суде первой инстанции состоялась. Суд счел обоснованными наши требования и удовлетворил их в полном объеме. Больше двух лет длился этот процесс. Совсем нелегкий. Много сил потратила наша команда во главе с опытным адвокатом. Спасибо всем, кто поддерживал и помогал! Подробности пока не выкладываю, так как процесс окончательно не закончен и может быть оспорен противоположной стороной в суде высшей инстанции», — сообщила Нина Казачкова.
Символ советской эпохи.
Напомним, самарский элеватор, построенный на Хлебной площади еще в конце 1970-х годов по авторскому проекту архитектора Валентина Смирнова, стал брутальным символом советской эпохи. Это был первый в стране элеватор вертикального типа, аналогов этому сооружению на тот момент не было.
Он состоит из двух башен высотой в 60 метров. Их возвели в рекордные даже по нынешним временам 30 дней, применив метод скользящей опалубки. Он заключается в непрерывном процессе бетонирования за счет постоянного скольжения опалубочных щитов по вертикали или горизонтали.
Куйбышевский элеватор получил международное признание. Его наградили медалью «Золотой колос» на международной выставке в Чехословакии. А принципы эксперимента советских инженеров использовались при проектировании элеватора на Кубе.
Так что для истории Самарской области наш элеватор — не просто зернохранилище, а архитектурная достопримечательность и важный элемент современного городского пейзажа. Красивый вид на него открывается со старого моста через реку Самару.
Жилой комплекс вместо элеватора.
Пять лет назад элеватор задумали снести. В 2020 году в борьбу за его существование включились общественники. Региональное отделение ВООПИК направило в УГООКН заявление о включении элеватора в список объектов культурного наследия, в чем им было отказало. Градозащитникам сказали, что у здания низкая архитектурная и градостроительная ценность. Это решение градозащитники решили отстаивать в суде.
«Друзья, начался снос элеватора. Того самого, экспериментального, ценность которого бесспорна. Этот объект — не только шедевр стиля брутализм, но и свидетель полета инженерной мысли советского человека. Ценность объекта отметили не только отечественные эксперты, но и зарубежные специалисты. Коронованный объект, как оберег города, 40 лет встречал горожан и гостей на стрелке, в месте слияния двух рек. Он дорог жителям Самары», — писала тогда Нина Казачкова.
Зимой 2023 года едва не начался снос элеватора, потому что территорию хотели застроить жилым очередным комплексом. А вместо элеватора хотели возвести две 24-этажные высотки, которые должны были «увековечить» память об элеваторе.
Элеватор не сдается!
В ситуацию вмешался депутат Государственной думы Александр Хинштейн и смог остановить снос объекта. Собственник согласился на мораторий на любые действия до завершения судебных разбирательств. А судьба элеватора повисла на волоске.
Летом 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с общественниками и градозащитниками, заверив их, что поддерживает спасение монументального символа советской эпохи.
И вот 14 ноября 2024 года суд встал на сторону защитников самарского элеватора. Сейчас общественники готовят документы, необходимые для включения элеватора в перечень выявленных объектов культурного наследия и проведению историко-культурной экспертизы.
Смотровая, офисы, музейное хранилище.
У общественников, краеведов и градозащитников на элеватор большие планы.
— Объект действительно уникальный. Зданий в стиле брутализм у нас очень мало, да и местоположение прекрасное — элеватор на въезде в город встречает людей. Внутри хотелось бы видеть скорее образовательную и развивающую среду, нежели коммерческую и торговую. Но даже если там сделают офисы, я буду рад, что само здание будет в сохранности. Здесь можно было бы устроить отличную смотровую площадку, — рассказал «КП-Самара» экскурсовод и краевед Александр Широченко.
Активист «Том Сойер Феста» Антон Черепок считает, что в здании элеватора хорошо было бы разместить хранилище фондов самарских музеев.
— Когда поднялся шум вокруг возможного сноса, было озвучено сразу несколько предложений, среди которых наиболее интересное — хранилище фондов самарских музеев. Например, в таком хранилище остро нуждается областной историко-краеведческий музей. В этом здании логично было бы разместить музей хлеба, как одного из важнейших ресурсов самарского края. Были предложения организации дата-центра в башнях элеватора, креативного кластера с рестораном со смотровой площадкой наверху, — говорит Антон Черепок.
Активист уверен, что это прекрасное место, где сам элеватор может быть просто арт-объектом.
— Вокруг потрясающая территория с вроде бы недействующей железнодорожной веткой и здесь можно организовать что-то вроде творческого пространства на примере питерского Севкабель порта. Уверен, что найдется немало инвесторов, — уверен градозащитник.
Писатель и журналист Мария Пашинина тоже считает, что элеватор — уникальный объект.
— Элеватор — удивительное место. Не знаю, в каком он состоянии с точки зрения безопасности нахождения в нем людей, но, конечно, он должен остаться. Для нас, самарцев, это один из символов города. Может, не для туристов, но для нас — да. Я бы хотела, чтобы там был культурный центр, смотровая площадка. Может быть, музей фотографии, о котором давно мечтают фоторепортеры и фотохудожники Самары. Ту часть города, конечно, надо благоустраивать. Пусть Самара хорошеет, и пусть у нас будет больше культурных, творческих, интересных мест.