Музей хлеба, смотровая площадка и творческое пространство: самарцы предложили, что можно открыть в спасенном элеваторе

«Элеватор не сдается! Наша победа в суде первой инстанции состоялась. Суд счел обоснованными наши требования и удовлетворил их в полном объеме. Больше двух лет длился этот процесс. Совсем нелегкий. Много сил потратила наша команда во главе с опытным адвокатом. Спасибо всем, кто поддерживал и помогал! Подробности пока не выкладываю, так как процесс окончательно не закончен и может быть оспорен противоположной стороной в суде высшей инстанции», — сообщила Нина Казачкова.