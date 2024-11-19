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Планируется запустить прямые перелёты из Иркутска в Армению

Губернатор Иркутской области и представители Национального собрания Армении обсудили перспективы сотрудничества.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провёл встречу с представителями Национального собрания республики Армения во время 38-го заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и НС Армении. Стороны обсудили перспективы сотрудничества. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Глава региона отдельно остановился на возможностях развития турпотока между Иркутской областью и Арменией, предложив проработать вопрос запуска прямого авиасообщения городов республики с Иркутском», — прокомментировали АиФ-Иркутск в правительстве.

Во время встречи губернатор региона рассказал о реализации больших туристических проектов, создании благоприятных условий для работы национальных, культурно-просветительских общественных организаций, обмене детскими делегациями по таким направлениям, как творчество, спорт. Также стороны обсудили сотрудничество в сфере легкой промышленности.