Планируется запустить прямые перелёты из Иркутска в Армению

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провёл встречу с представителями Национального собрания республики Армения во время 38-го заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и НС Армении. Стороны обсудили перспективы сотрудничества. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.