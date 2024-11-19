Владивосток расчищают от брошенных машин

Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» («СГТ») продолжают вывозить автохлам с улиц столицы ДФО. Транспортные средства, мешающие проезду или вывозу твердых бытовых отходов, «забытые» нерадивыми хозяевами, отправляются на эвакуаторах на спецплощадку. Вернуть свое имущество владельцы могут в течение шести месяцев, правда, придется заплатить за услуги хранения и перевозки.
Как ранее сообщала «КП — Дальний Восток», благодаря официальному постановлению мэрии в этом году сотрудники «СГТ» получили право эвакуировать брошенные машины. Работы по очистке улиц города от автохлама проходят в разных районах. Специалисты накануне вывезли восемь транспортных средств с Сабанеева, 16, Амурской, 82, Борисенко, 23 и 96, Космонавтов, 13, Харьковской, 3, Киевской, 8, и проспекта Красного Знамени, 121.
Стоит отметить, прежде чем вывезти «недвижимое» годами имущество, владельцев пытаются разыскать и предупреждают о необходимости устранения нарушения. Если же найти автолюбителя не удается, представители районных административно-территориальных управлений оставляют предупреждения, наклеивая их на авто. Каждому из нарушителей дается время на разрешение сложившейся ситуации, но, исходя из практики, люди самостоятельно убирают машины далеко не всегда.
«Возле дома № 24 по улице 50 лет ВЛКСМ также должны были вывозить разукомплектованный транспорт, но собственник авто прибыл на место и сообщил, что уберет его самостоятельно. Если машина так и останется на месте, специалисты эвакуируют ее», — рассказали в отделе по демонтажу и хранению незаконно установленных объектов «СГТ».
Напомним, транспортное средство считается брошенным, если есть как минимум два критерия из перечисленных: неисправность замков, сквозная коррозия элементов кузова более 10 квадратных сантиметров, спущенные колеса или их отсутствие, стойкие следы загрязнений лобового и боковых стекол, отсутствие государственных регистрационных знаков, растительность в салоне (да, бывает так, что начинает произрастать трава или даже деревья). Зачастую машины стоят во дворах или на обочинах дорог даже не месяцами, а годами. Редакция уже рассказывала об одном из таких случаев. К счастью, теперь есть ответственные за эвакуацию бесхозного транспорта.
По сообщению пресс-службы администрации Владивостока, в прошлом месяце подходящими по критериям признали 14 автомобилей, 7 из которых владельцы убрали самостоятельно. В ноябре список разукомплектованных автомобилей увеличился еще на 17 позиций. Расчистка улиц от автохлама продолжается.