Владивосток расчищают от брошенных машин

Напомним, транспортное средство считается брошенным, если есть как минимум два критерия из перечисленных: неисправность замков, сквозная коррозия элементов кузова более 10 квадратных сантиметров, спущенные колеса или их отсутствие, стойкие следы загрязнений лобового и боковых стекол, отсутствие государственных регистрационных знаков, растительность в салоне (да, бывает так, что начинает произрастать трава или даже деревья). Зачастую машины стоят во дворах или на обочинах дорог даже не месяцами, а годами. Редакция уже рассказывала об одном из таких случаев. К счастью, теперь есть ответственные за эвакуацию бесхозного транспорта.