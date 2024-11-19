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Киты, которые меняют жизнь, живут в бухте Врангеля Хабаровского края

Бухта Врангеля подарила туристам незабываемую встречу с морскими великанами.

Источник: Соцсети

Бухта Врангеля в Хабаровском крае стала местом, где туристы из Москвы пережили поистине волшебные моменты, сообщает телеграм-канал Минприроды Хабаровского края.

Путешественник Валентин Морозов ради встречи с величественными гренландскими китами преодолел тысячи километров. Несмотря на капризы погоды, из-за которых первые три дня не удавалось выйти в море, терпение туристов окупилось с лихвой. За пять дней экспедиции они встретили 25 китов, что стало настоящим подарком для участников.

«Бухта Врангеля — это не просто место, это целый мир. Мы наблюдали китов так близко, как никогда раньше, и это было невероятно. В один день в бухте собралось сразу 25 китов — просто фантастика!» — рассказывает Валентин.

Эти морские гиганты подарили путешественникам эмоции, которые останутся с ними на всю жизнь.

Бухта Врангеля вновь доказала, что Хабаровский край — место, где природа говорит на языке настоящего волшебства.

флора и фауна