Белорусам рассказали, когда они будут отдыхать в 2025 году

Нерабочие дни в 2025 году
Нерабочими в новом году будут 1 и 2 января, 7 января, 8 марта, 29 апреля, 1 мая, 9 мая, 3 июля, 7 ноября, 25 декабря.
В связи с переносами белорусы за год три раза получат возможность отдыхать четыре дня подряд. Это произойдет в январе, когда выходными днями будут 4−7 числа, а также с 3 по 6 июля и с 25 по 28 декабря.
Перенос рабочих дней в 2025 году
В новом году рабочий день с понедельника 6 января будет перенесен на субботу 11 января.
В апреле в связи с Радуницей (29 апреля) по календарю православной конфессии понедельник 28 апреля будет нерабочим, а трудиться будем в предшествующую субботу — 26 апреля.
Перенос рабочего дня произойдет и в июле: с пятницы 4 числа на субботу 12.
Еще один перенос ожидает белорусов в декабре. Рабочий день 26 декабря с пятницы будет перенесен на субботу 20 декабря.