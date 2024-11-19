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Белорусам рассказали, когда они будут отдыхать в 2025 году

Стал известен календарь праздничных и нерабочих дней в Беларуси на 2025 год. Кроме традиционных выходных в некоторые месяцы белорусы будут отдыхать и среди недели, запланированы продолжительные выходные. С этим связан ряд переносов рабочих дней.

Нерабочие дни в 2025 году

Нерабочими в новом году будут 1 и 2 января, 7 января, 8 марта, 29 апреля, 1 мая, 9 мая, 3 июля, 7 ноября, 25 декабря.

В связи с переносами белорусы за год три раза получат возможность отдыхать четыре дня подряд. Это произойдет в январе, когда выходными днями будут 4−7 числа, а также с 3 по 6 июля и с 25 по 28 декабря.

Перенос рабочих дней в 2025 году

В новом году рабочий день с понедельника 6 января будет перенесен на субботу 11 января.

В апреле в связи с Радуницей (29 апреля) по календарю православной конфессии понедельник 28 апреля будет нерабочим, а трудиться будем в предшествующую субботу — 26 апреля.

Перенос рабочего дня произойдет и в июле: с пятницы 4 числа на субботу 12.

Еще один перенос ожидает белорусов в декабре. Рабочий день 26 декабря с пятницы будет перенесен на субботу 20 декабря.

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