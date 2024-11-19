Восемь жителей Братска отправили добровольцами на СВО

Восемь мужчин из Братска приняли храброе и волевое решение — отправились добровольцами на СВО. Как сообщили в пресс-службе администрации города, сибиряки сначала поедут на сборный пункт для подписания контракта с Минобороны РФ.
— Провожали добровольцев родные и близкие, сотрудники администрации города. Стало доброй традицией вручать каждому бойцу флаг Братска и шевроны с изображением герба. С гордостью и особым уважением парни везут с собой «за ленточку» частичку родного дома, — поделились в администрации.
В мэрии также отметили, что для сибиряков защита Родины дело чести. Прежде чем отправиться на передовую они пройдут подготовку.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бодайбо начали собирать подписи для обращения к президенту РФ в связи с повышением цен на авиабилеты.