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Восемь жителей Братска отправили добровольцами на СВО

Мужчины отправились на призывной пункт для подписания контракта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Восемь мужчин из Братска приняли храброе и волевое решение — отправились добровольцами на СВО. Как сообщили в пресс-службе администрации города, сибиряки сначала поедут на сборный пункт для подписания контракта с Минобороны РФ.

— Провожали добровольцев родные и близкие, сотрудники администрации города. Стало доброй традицией вручать каждому бойцу флаг Братска и шевроны с изображением герба. С гордостью и особым уважением парни везут с собой «за ленточку» частичку родного дома, — поделились в администрации.

В мэрии также отметили, что для сибиряков защита Родины дело чести. Прежде чем отправиться на передовую они пройдут подготовку.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бодайбо начали собирать подписи для обращения к президенту РФ в связи с повышением цен на авиабилеты.