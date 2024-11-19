Ростов вновь не получил паспорт готовности к зиме

Ростов-на-Дону вновь не получил паспорт готовности к зиме. Об этом сообщили на сайте Северо-Кавказского управления Ростехнадзора.
Согласно опубликованной информации, восемь из 49 муниципалитетов Ростовской области оказались не готовы к предстоящей зиме. В этот спиок попали Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Шахты, Таганрог, Азовский, Миллеровский и Родионово-Несветайский районы. В сравнении с прошлым годом эксперты зафиксировали ухудшение ситуации на 4,1%.
В ведомстве добавили, что главы тех муниципальных образований, которые не получили паспорта готовности, должны продолжать работу по устранению недочетов.
Паспорт зимней готовности — это документ, который выдается на основании результатов гидравлических испытаний тепловых сетей. Он необходим для подтверждения готовности зданий к зиме.