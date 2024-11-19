Ростов вновь не получил паспорт готовности к зиме

Согласно опубликованной информации, восемь из 49 муниципалитетов Ростовской области оказались не готовы к предстоящей зиме. В этот спиок попали Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Шахты, Таганрог, Азовский, Миллеровский и Родионово-Несветайский районы. В сравнении с прошлым годом эксперты зафиксировали ухудшение ситуации на 4,1%.