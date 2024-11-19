Пляж благоустроят на озере Пески под Дзержинском в Нижегородской области

Новый пляж появится рядом с городом Дзержинском в Нижегородской области. Об этом сообщили в городской администрации.
Обустройством рекреационной зоны в поселке Петряевка займется компания «Синтез ОКА». Специалисты уже начали выравнивать ландшафт. Также им предстоит изучить растительность и убрать аварийные деревья и сорняки.
В мэрии уточнили, что участок и расположенное на нем озеро Пески находятся во владении организации. На территории у водоема находится золоотвал Игумновской ТЭЦ, который не используется почти 70 лет.
Озеро Пески постоянно обновляется за счет родников, поэтому оно пригодно для купания. «Синтез ОКА» в водном объекте не нуждается, озеро решили использовать в интересах горожан.
Предварительно на территории планируется благоустройство пляжа, детской и спортивных площадок, зоны беседок и барбекю. В акватории хотят сделать зону водных активностей. Также концепция предполагает создание дорожно-тропиночной сети, освещения и многого другого. Итоговый проект благоустройства и объем его финансирования определят до конца этого года.
Ранее мы писали, что 3 млрд рублей направят на благоустройство Нижнего Новгорода в 2025 году.