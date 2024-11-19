На Западном обходе Краснодара строят детсад на 250 воспитанников

Девятое по счёту дошкольное учреждение в микрорайоне «Самолёт» возводит федеральный девелопер DOGMA. Садик для воспитанников от 1,5 до 7 лет будет находиться на улице Ивана Беличенко.
На данный момент специалисты уже закончили с подготовкой стройплощадки, осуществляется разработка котлована. Планируется, что здание детсада будет состоять из нескольких одно- и двухэтажных блоков. В них оборудуют изолированные групповые ячейки, физкультурный и музыкальный классы, кабинеты педагога по речи и психолога, медицинский и пищеблок. Проектом предусмотрены кондиционирование всех помещений с использованием независимой мультизональной климатической системы.
Для прогулок и занятий ребят на свежем воздухе за каждой из 13 групп закрепят веранду с игровой площадкой и небольшими спорткомплексами. Помимо этого, на улице обустроят 2 спортплощадки размером 120 и 200 квадратных метров. Для безопасности малышей территорию детсада огородят металлическим забором. Также девелопер оснастит соцобъект системой видеонаблюдения и постом охраны.
Входная группа дошкольного учреждения оснастят подъёмником, обеспечивающим людям с ограниченными возможностями свободный доступ на первый этаж. Внутри соцобъекта сделают лифт, способный поднимать до 1 000 килограмм. Предусмотрят здесь широкие коридоры и дверные проёмы.
В сентябре «МК на Кубани» писал, что в краснодарском микрорайоне «Самолёт» построили пятый детский сад. Суммарно в микрорайоне предусмотрено девять детсадов общей вместимостью 2 525 мест.