На Западном обходе Краснодара строят детсад на 250 воспитанников

На данный момент специалисты уже закончили с подготовкой стройплощадки, осуществляется разработка котлована. Планируется, что здание детсада будет состоять из нескольких одно- и двухэтажных блоков. В них оборудуют изолированные групповые ячейки, физкультурный и музыкальный классы, кабинеты педагога по речи и психолога, медицинский и пищеблок. Проектом предусмотрены кондиционирование всех помещений с использованием независимой мультизональной климатической системы.