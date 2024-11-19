Лиам Галлахер заявил, что «пошутил» о работе над новой музыкой Oasis

Британский рок-музыкант Лиам Галлахер, известный как один из основателей группы Oasis, рассказал, что коллектив не работает над новым материалом. Тем самым он опроверг собственные заявления, сделанные несколько раз за последние месяцы.
Общаясь с поклонниками в сентябре, Лиам заявил, что новый альбом Oasis «уже готов». В октябре музыкант дополнил свои же комментарии, подчеркнув, что написанный Ноэлом материал «привел его в восторг». Теперь же Лиам, известный своим острым языком, заявил, что «просто шутил». Галлахер согласился с фанатом, написавшим, что «камбэка уже достаточно», и призвал поклонников встретиться на стадионе и посмотреть, «что будет дальше», передает NME.
Напомним, в этом августе Oasis объявили о реюнионе, который фанаты ждали больше десяти лет. Билеты на концерты тура по Великобритании и Ирландии были раскуплены за десять часов. Впоследствии стало известно, что 50 тысяч билетов будут аннулированы из-за перекупщиков.