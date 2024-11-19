Дворец борьбы в Уфе станет площадкой Ялтинского международного экономического форума

Дворец борьбы в Уфе выбран в качестве площадки для проведения VI Ялтинского международного экономического форума, который состоится 5 декабря.
Дворец борьбы был построен к 450-летию столицы республики и стал одним из крупнейших спортивных комплексов России. Современная инфраструктура Дворца борьбы и вместимость позволяют проводить мероприятия самого высокого уровня. Пятиэтажный комплекс площадью 28 тысяч квадратных метров, способный принимать разнообразные соревнования и культурно-массовые мероприятия. В его составе универсальный спортивно-концертный зал с амфитеатром на почти 3,5 тыс. мест.
В рамках форума Ялтинского международного экономического форума в Уфе состоится пленарное заседание, темой которого станет «Я — мы — многополярный мир. Новые экономические реалии». Эта группа была создана для поиска антикризисных решений на фоне санкций. Темами отдельных секций станут жилищное строительство и промышленность Крыма, стратегия развития Приазовья, туристический потенциал России, цифровизация финансовой системы и другие. Организаторы отдельно выделяют презентационную сессию «Новые бренды мира. Освоение рынков на примере Винного хозяйства Крыма».
В очном формате об участии уже заявили представители 35 стран. Общее количество государств-участниц превысит 90. В онлайн-формате готовы принять участие представители 81 страны, включая государства Латинской Америки и Карибского Бассейна.