Дворец борьбы в Уфе станет площадкой Ялтинского международного экономического форума

Дворец борьбы был построен к 450-летию столицы республики и стал одним из крупнейших спортивных комплексов России. Современная инфраструктура Дворца борьбы и вместимость позволяют проводить мероприятия самого высокого уровня. Пятиэтажный комплекс площадью 28 тысяч квадратных метров, способный принимать разнообразные соревнования и культурно-массовые мероприятия. В его составе универсальный спортивно-концертный зал с амфитеатром на почти 3,5 тыс. мест.