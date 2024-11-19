Параметры производства «зеленого» водорода улучшили с помощью ИИ

Исследованием совместно занимались ученые центра компетенций НТИ и университета ИТМО. Для выделения водорода ученые добавляли в реакцию графитоподобный нитрит углерода. Как пояснила научный сотрудник НОЦ инфохимии вуза Вероника Юрова, модель на основе ИИ, которую разработали ученые, помогает сократить время на этапе синтеза, предлагая наиболее оптимальные параметры с наибольшим выходом водорода. «Благодаря использованию алгоритмов машинного обучения и анализа данных она сама может предсказывать, какие условия синтеза приведут к наилучшим результатам. Это минимизирует количество экспериментов и сокращает время на поиск эффективных методик. Также использование модели улучшает точность получаемых данных — она основывается на ранее собранных данных и научных принципах, что позволяет избежать случайных ошибок и повысить воспроизводимость результатов», — приводит пресс-служба слова сотрудницы НОЦ.