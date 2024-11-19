Лукашенко проведет в Минске заседание Президиума ВНС

Четыре вопроса вынесены на заседание Президиума Всебелорусского народного собрания, которое 19 ноября пройдет с участием президента Беларуси, председателя ВНС Александра Лукашенко, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе белорусского лидера.
Вопросы, вынесенные в повестку заседания, касаются местных органов власти, судей Конституционного суда, регламента Всебелорусского народного собрания и взаимодействия Президиума с делегатами ВНС.
Напомним, что в состав Президиума Всебелорусского народного собрания вошли 13 человек. В их числе и известные в стране люди, например, член Совета Республики Национального собрания Надежда Ермакова, председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Сергей Поляков.
Открывая заседание, Александр Лукашенко отметил, что Всебелорусское народное собрание никому не должно мешать работать, не должно довлеть над другими органами власти.
Мы писали, что МВД предупредило о спецтехнике и перекрытии улиц в Минске 19−22 ноября (все подробности здесь). А еще, театры переведут на равнодолевое финансирование в Беларуси с 2025 года (здесь подробнее).