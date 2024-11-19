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О дождях на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области предупредили водителей

А в северном направлении возможен мокрый снег.

Сейчас в Трентоне: +7° 2 м/с 70% 755 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

В ближайшие сутки на участке трассы М-4 «Дон» на территории Воронежской области ожидаются дожди. Об этом 19 ноября автомобилистов, планирующих дальние поездки, предупредили в госкомпании «Автодор».

Там пояснили, что осадки пройдут днем. Также дождливо будет в Липецкой и Ростовской областях и Краснодарском крае. В Московской и Тульской областях возможен мокрый снег.

Воронежских водителей попросили соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, избегать резких маневров на мокрой и скользкой дороге и следить за сообщениями на информационном табло.