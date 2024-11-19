В Севастополе пройдут учебные стрельбы

Напомним, администрация Симферополя сообщила о проведении антитеррористических учений, которые состоятся 20 ноября с 10:00 до 14:00 в районе детского сада № 28 «Лужок» на ул. Юрия Лужкова, 1. Они проводятся с целью проверки готовность экстренных служб к действиям в случае возникновения террористической угрозы. Жителей просят сохранять спокойствие, следовать указаниям представителей экстренных служб и не поддаваться панике.