В Севастополе пройдут учебные стрельбы

Во вторник, 19 ноября, в Севастополе проведут учебные стрельбы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, учебные стрельбы проведут в одной из воинских частей в районе Стрелецкой бухты. Планируется, что это мероприятие завершится ориентировочно в пять вечера.
«Если услышите громкие звуки, то не переживайте», — призвал Развожаев.
Напомним, администрация Симферополя сообщила о проведении антитеррористических учений, которые состоятся 20 ноября с 10:00 до 14:00 в районе детского сада № 28 «Лужок» на ул. Юрия Лужкова, 1. Они проводятся с целью проверки готовность экстренных служб к действиям в случае возникновения террористической угрозы. Жителей просят сохранять спокойствие, следовать указаниям представителей экстренных служб и не поддаваться панике.