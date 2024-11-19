Майнинг хотят запретить в осеннее-зимний отопительный период в Иркутской области

Запрет майнинга цифровой валюты хотят ввести в Иркутской области на время осеннее-зимнего отопительного периода. Как рассказали КП-Иркутск в правительстве региона, связано это со сложной режимно-балансовой ситуацией в электроэнергетике.
Приангарье — один из центров криптомайнинга в стране, поэтому появились серьезные социально-экономические проблемы, связанные с высокой нагрузкой на региональную энергосистему.
— Масштабы майнинговой активности по большей части и формируют генераторный энергодефицит в регионе. В свою очередь, бытовой майнинг и «серый» майнинг, фермы на сетях низкого напряжения, формируют дефицит трансформаторной мощности в конкретных населённых пунктах, что в условиях зимних пиковых нагрузок приводит к возникновению аварийных ситуаций и низкому качеству энергообеспечения, — прокомментировал губернатор региона Игорь Кобзев.
Из-за дефицита электрических мощностей Иркутская электросетевая компания больше не может присоединять новые объекты к сетям, а это грозит приостановкой социально-экономического развития на четыре года. Поэтому могут нарушиться планы на строительство жилья, перевод Байкальска на электрическое отопление и другое.
Но основная проблема кроется в том, тысячи людей вложили деньги в строительство или покупку домов, однако не могут в них жить из-за отсутствия электричества. Многие жалуются на перебои в сети, частые отключение света и другое.
В это время запрет майнинга позволит минимизировать нагрузку на энергосистему. Правительственная комиссия планирует запретить майнинг во всей Иркутской области, в отдельных частях Бурятии и Забайкалья до 2031 года в осенне-зимний отопительный период.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в администрации Иркутска обсудили перспективы развития международных связей.