Майнинг хотят запретить в осеннее-зимний отопительный период в Иркутской области

Из-за дефицита электрических мощностей Иркутская электросетевая компания больше не может присоединять новые объекты к сетям, а это грозит приостановкой социально-экономического развития на четыре года. Поэтому могут нарушиться планы на строительство жилья, перевод Байкальска на электрическое отопление и другое.