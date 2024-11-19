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Жителей Башкирии предупреждают о гололеде и тумане на дорогах

Жителей Башкирии предупреждают о непогоде.

Источник: Комсомольская правда

На дорогах Башкирии ожидаются опасные природные явления. О них жителей республики предупреждает Минтранс региона.

По информации ведомства, в некоторых районах Башкирии прогнозируется гололед, на дорогах образуется гололедица. Местами ожидается туман, ухудшение видимости до 500 метров.

В ведомстве обратились к водителям с просьбой соблюдать ПДД и учитывать погодные особенности.

«Не садитесь за руль в состоянии опьянения или плохом самочувствии», — отметили в ведомстве.

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