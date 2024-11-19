В Ростовской области было зафиксировано 12 тысяч случаев заболевания ОРВИ

Об этом сообщили на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 19 ноября.
Выявлены случаи заражения различными вирусами, включая грипп A (H1N1) 2009, аденовирусы, риновирусы, бокавирусы и сезонные коронавирусы.
Согласно данным Роспотребнадзора, с 11 по 17 ноября в регионе заболеваемость ОРВИ выросла на две тысячи случаев. Всего было выявлено 12 тысяч случаев заражения вирусом, что составляет 28 человек на 10 тысяч населения. Это ниже эпидемического порога на 27,9%.
На предыдущей неделе было зарегистрировано 10 тысяч случаев заболевания.
На данный момент в регионе вакцинировано 50,3% населения.