С 19 ноября в Самарской области закрыли туристический маршрут на Стрельную гору

Теперь самарцам и гостям губернии придется ждать весны, чтобы полюбоваться красотами Стрельной горы, видами на Волгу, острова, соседние горы. Когда именно возобновят работу экскурсионного маршрута, будет зависеть от погоды. В 2024 году сезон экскурсий открыли 28 апреля.