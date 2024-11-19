С 19 ноября в Самарской области закрыли туристический маршрут на Стрельную гору

Экскурсионный маршрут «Стрельная гора» в Жигулевском заповеднике закрыт с 19 ноября. Это объясняют плохой погодой и сокращением светового дня.
— Экскурсионный маршрут приостанавливает свою работу на зимний период, — прокомментировали ситуацию в Жигулевском заповеднике.
Теперь самарцам и гостям губернии придется ждать весны, чтобы полюбоваться красотами Стрельной горы, видами на Волгу, острова, соседние горы. Когда именно возобновят работу экскурсионного маршрута, будет зависеть от погоды. В 2024 году сезон экскурсий открыли 28 апреля.
Гора Стрельная находится в селе Зольное. Самая популярная у туристов точка находится на высоте более 350 метров.