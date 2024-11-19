В Москве проходит первый форум БРИКС «Традиционные ценности»

«[Сама формулировка] сразу напрягает людей. [Им кажется], что сейчас их свободы не будет, что они не будут жить, как хотят, что кто-то будет ими пользоваться с помощью этого слова. Поэтому важно… объяснить другое значение, успокоить людей, которые думают, что традиционные ценности — это что-то про старую систему, про контроль над их семьей… [Надо] найти подход ближе к современности, к молодежи», — призвала писательница.