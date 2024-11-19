Администрация Хабаровска проверяет качество уборки снега во дворах

Администрация Хабаровска проверяет, как управляющие компании убирают снег во дворах после выпадения осадков. Привести территории в порядок — обязанность УК и ТСЖ. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По правилам, привести дворы в порядок нужно в течение 12 часов после снегопада. Сначала нужно посыпать скользкие места, спуски и лестницы, и начать работы нужно буквально с первых снежинок.
«После выпадения осадков тротуары стали скользкими. Прежде всего, это касается дворов многоквартирных домов. В ряде случаев не произведена очистка выходов из подъездов, подходов к контейнерным площадкам. Это вызывает нарекания жителей. Сейчас действует мораторий на проведение проверок, но тем не менее, контролирующие органы направили письма, объявили предостережения некоторым управляющим компаниям о приведении территорий в порядок. Сейчас они обязаны произвести посыпку пешеходных сообщений и очистить дворы», — сказал начальник отдела управления административно-технического контроля администрации Хабаровска Владимир Шубич.
В Хабаровске — больше 100 «управляек» и больше 90 ТСЖ, около четырех тысяч многоквартирных домов. Те, кто получил предостережения и не начал работу, получат предписания. За его невыполнение предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей.