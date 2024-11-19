Администрация Хабаровска проверяет качество уборки снега во дворах

«После выпадения осадков тротуары стали скользкими. Прежде всего, это касается дворов многоквартирных домов. В ряде случаев не произведена очистка выходов из подъездов, подходов к контейнерным площадкам. Это вызывает нарекания жителей. Сейчас действует мораторий на проведение проверок, но тем не менее, контролирующие органы направили письма, объявили предостережения некоторым управляющим компаниям о приведении территорий в порядок. Сейчас они обязаны произвести посыпку пешеходных сообщений и очистить дворы», — сказал начальник отдела управления административно-технического контроля администрации Хабаровска Владимир Шубич.