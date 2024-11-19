Майнинг запретили в Иркутской области до 2031 года

В Иркутской области запретят майнинг с 1 декабря 2024 до 2031 года. Такое решение было принято во время заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, которое провёл зампред правительства РФ Александр Новак. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. «Масштабы майнинговой активности по большей части и формируют генераторный энергодефицит в регионе. В свою очередь, бытовой майнинг и серый майнинг, фермы на сетях низкого напряжения формируют дефицит трансформаторной мощности в конкретных населённых пунктах, что в условиях зимних пиковых нагрузок приводит к возникновению аварийных ситуаций и низкому качеству энергообеспечения», — прокомментировал глава региона.
На сегодня более 9 тысяч просроченных договоров техприсоединения к электросетям жителей, проживающих в южных районах области. Также есть потребители с нестабильным энергообеспечением.
Глава региона предложил запретить майнинг с 1 декабря 2024 года до 1 декабря 2029 года. За это время планируется решить вопрос с энергодефицитом. Но по итогам заседания майнингом запретили заниматься юридическим лицам до 2031 года.