В Ростовской области разместили пробные поля беспахотного земледелия

«Преимущества такой системы земледелия широко известны. За счет снижения количества операций при выращивании культур отмечается значительное сокращение потребности в технике и сельхозорудиях, экономия топлива. Кроме того, применение этой технологии поможет снизить потребность в семенах на 40−50%, а значит, позволит сэкономить на средствах их защиты на этапе протравливания. Однако беспахотное земледелие имеет и существенные минусы. Например, при неправильном севообороте усложняется контроль за засоренностью посевов, могут существенно возрасти затраты на гербициды в первые два года перехода на эту технологию», — отметили ученые.