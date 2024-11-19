В Ростовской области разместили пробные поля беспахотного земледелия

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Ученые будут 10 лет изучать преимущества технологии беспахотного земледелия в Ростовской области. В первый год на шести разных полях без механической обработки засеяна озимая пшеница, рассказали ТАСС в пресс-службе Федерального ростовского аграрного научного центра Минобрнауки России.
Технология беспахотного земледелия или прямого посева наиболее распространена в странах с засушливым климатом — в Южной Америке и Австралии. При ней почва не обрабатывается, поверхность ее укрывается растительными остатками, а семена возделываемых культур размещаются на глубину сеялками прямого высева. Считается, что эта технология — не просто метод земледелия, позволяющий полностью отказаться от обработки почвы, но это путь к устойчивому сельскому хозяйству.
«Мы разместили шесть полей в трехкратной повторности на разных фонах удобрений. Точно такой же севооборот заложен на этом же поле, но с возделыванием культур по традиционной классической технологии с применением механической обработки почвы», — заявил директор Ростовского научного центра Александр Клименко, чьи слова приводятся в сообщении.
На производственных полях площадью более 300 га под урожай 2025 года сегодня посеяна озимая пшеница. Ученые Ростовского аграрного научного центра будут апробировать технологию в течение следующих десяти лет. Задача ученых — проанализировать, насколько применима и эффективна технология прямого посева в сравнении с привычными традиционными способами выращивания сельхозкультур в двух одинаковых шестипольных севооборотах: горох — озимая пшеница — лен — озимая пшеница — подсолнечник — озимая пшеница.
«Преимущества такой системы земледелия широко известны. За счет снижения количества операций при выращивании культур отмечается значительное сокращение потребности в технике и сельхозорудиях, экономия топлива. Кроме того, применение этой технологии поможет снизить потребность в семенах на 40−50%, а значит, позволит сэкономить на средствах их защиты на этапе протравливания. Однако беспахотное земледелие имеет и существенные минусы. Например, при неправильном севообороте усложняется контроль за засоренностью посевов, могут существенно возрасти затраты на гербициды в первые два года перехода на эту технологию», — отметили ученые.
В то же время пашни Ростовской области сегодня подвержены водной эрозии, засолению, недостатку влаги и опустыниванию. При этом некоторые общепринятые агротехнологические приемы способны усугублять эти проблемы. Технология прямого посева в данной ситуации может стать оптимальным решением предотвращения процессов деградации почвенного покрова, повышения продуктивности сельскохозяйственных угодий, получения стабильных урожаев, считает декан факультета агробиотехнологий Волгоградского государственного аграрного университета Александр Сарычев.