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В Ростовской области родственник бойца СВО может отказаться от выплаты в пользу другого

Дончане могут без суда отказаться от доли в выплате за погибшего на СВО.
Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал постановление, которое разрешает родственникам погибшего бойца на СВО нотариальный отказ от своей доли выплаты. Это можно сделать в пользу одного или нескольких родственников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

14 ноября с такой просьбой к Юрию Борисовичу обратилась мать погибшего солдата. Действовавший до этого порядок предусматривал решение вопроса только через суд, а это значительно усложняло процесс. Врио губернатора Ростовской области заверил, что до конца ноября вопрос будет решен.

Однако на исполнение поручения потребовалось меньше недели. Правки были одобрены в ходе заседания регионального правительства.

— В новой редакции постановления также пересмотрен перечень документов для получения материальной помощи, уточнен порядок межведомственного взаимодействия с военным комиссариатом области при направлении уточняющих запросов, — говорится в сообщении.