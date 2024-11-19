В Ростовской области родственник бойца СВО может отказаться от выплаты в пользу другого

14 ноября с такой просьбой к Юрию Борисовичу обратилась мать погибшего солдата. Действовавший до этого порядок предусматривал решение вопроса только через суд, а это значительно усложняло процесс. Врио губернатора Ростовской области заверил, что до конца ноября вопрос будет решен.