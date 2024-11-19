В Ростовской области родственник бойца СВО может отказаться от выплаты в пользу другого

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал постановление, которое разрешает родственникам погибшего бойца на СВО нотариальный отказ от своей доли выплаты. Это можно сделать в пользу одного или нескольких родственников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
14 ноября с такой просьбой к Юрию Борисовичу обратилась мать погибшего солдата. Действовавший до этого порядок предусматривал решение вопроса только через суд, а это значительно усложняло процесс. Врио губернатора Ростовской области заверил, что до конца ноября вопрос будет решен.
Однако на исполнение поручения потребовалось меньше недели. Правки были одобрены в ходе заседания регионального правительства.
— В новой редакции постановления также пересмотрен перечень документов для получения материальной помощи, уточнен порядок межведомственного взаимодействия с военным комиссариатом области при направлении уточняющих запросов, — говорится в сообщении.