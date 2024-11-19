В космос отправят ракету с двигателем, собранным в Воронеже

Запуск грузового корабля «Прогресс МС-29», на котором доставят 2,5 тысяч кг грузов на Международную космическую станцию, а также привезут оборудование для научных экспериментов, запланирован на четверг, 21 ноября, в 15:22:24 по московскому времени.