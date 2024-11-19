В космос отправят ракету с двигателем, собранным в Воронеже

Ракету космического назначения с двигателем, который собрали на воронежском КБХА, транспортировали на стартовый комплекс Байконура. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса» в понедельник, 18 ноября.
В Воронеже был создан ракетный двигатель РД-0110 в составе третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а», предназначенной для запуска грузового корабля «Прогресс МС-29».
После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий Госкорпорации «Роскосмос» продолжают ее подготовку к пуску.
Запуск грузового корабля «Прогресс МС-29», на котором доставят 2,5 тысяч кг грузов на Международную космическую станцию, а также привезут оборудование для научных экспериментов, запланирован на четверг, 21 ноября, в 15:22:24 по московскому времени.