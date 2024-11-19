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Глеб Никитин: «Вузы играют огромную роль в развитии региона»

19 ноября в России отмечается День преподавателя высшей школы. С профессиональным праздником преподавателей и ветеранов отрасли поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Источник: Нижегородская правда

«Вузы играют огромную роль в жизни региона. Это интеллектуальные, научные, творческие центры, которые объединяют тысячи людей, помогают им расти и развиваться. Все это становится возможным благодаря труду преподавателей и сотрудников вузов, вкладывающих душу в свою работу. У нас очень много талантливых и ярких преподавателей, которые не просто дают своим ученикам знания, но и становятся для них настоящими наставниками. Нельзя сегодня не отметить и вклад наших ветеранов. Именно вами заложен фундамент всех сегодняшних достижений, многие из вас продолжают активно участвовать в жизни своих вузов, делятся знаниями и опытом», — отметил Глеб Никитин.

образование