Глеб Никитин: «Вузы играют огромную роль в развитии региона»

«Вузы играют огромную роль в жизни региона. Это интеллектуальные, научные, творческие центры, которые объединяют тысячи людей, помогают им расти и развиваться. Все это становится возможным благодаря труду преподавателей и сотрудников вузов, вкладывающих душу в свою работу. У нас очень много талантливых и ярких преподавателей, которые не просто дают своим ученикам знания, но и становятся для них настоящими наставниками. Нельзя сегодня не отметить и вклад наших ветеранов. Именно вами заложен фундамент всех сегодняшних достижений, многие из вас продолжают активно участвовать в жизни своих вузов, делятся знаниями и опытом», — отметил Глеб Никитин.