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КФУ планирует открыть новый филиал в одной из арабских стран

Сейчас идёт проработка проекта по открытию филиала Казанского федерального университета ещё в одной стране мира. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев.

«Планируется подписание соглашения о расширении филиальной сети, очень надеемся, что скоро оно произойдет. Однако пока не будем конкретизировать», — заявил он.

Алишер напомнил, что в декабре прошлого года филиал КФУ начал работу в Египте, а также продолжает работу филиал в Узбекистане.

В личной беседе с корреспондентом «Татар-информа» Алишев рассказал, что окончательное решение о создании филиала будет рассмотрено на ближайшем учёном совете вуза, а речь идёт об одной из арабских стран, однако не стал уточнять о какой именно.

образование