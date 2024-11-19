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Станцию «Горный институт» начнут обкатывать с 25 ноября

Первый поезд должен приехать на станцию Горный институт 25 ноября. Речь идет об обкатке, а не о перевозке пассажиров.

О том, что пассажирский состав по плану должен приехать на новую станцию метро уже на следующей неделе, рассказал 19 ноября на пресс-конференции в «Интерфаксе» замначальника петербургского метро Вадим Арсеньев. «Фонтанке» в подземке пояснили, что речь о пустом составе. Смысл в том, чтобы обкатать новую инфраструктуру уже не только мотовозами, но и штатными поездами.

Относительно открытия станции для пассажиров замглавы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков лишь транслировал то, что звучало в открытых источниках: запланировано до конца года.

метро