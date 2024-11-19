Три общественных пространства Казани отметили премией «Золотой Трезини»

Три общественных пространства стали лауреатами международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини». Среди них — архитектурная подсветка на протоке Булак и мосту Милленниум, монументальная композиция «Хасите» в Старо-Татарской слободе. Награждение проходило в Эрмитажном театре Санкт-Петербурга.
Как сообщает комитет внешнего благоустройства, Казань удостоили платиновым дипломом в номинации «Лучший реализованный проект архитектурной подсветки» за разработку на Булаке. В этом году подсветка украсила все мостовые сооружения, бетонные стены у протоки, деревья и зеленые склоны. Наблюдать за ней можно круглый год, по задумке проектировщиков зимой она должна эффектно отражаться от снега.
Золотой диплом получил проект подсветки Миллениума. Она была установлена во время капитального ремонта моста. Освещение получило как основание сооружения, так и его верхняя часть — буква «М».
«Хасите» в Старо-Татарской слободе присудили серебряный диплом в номинации «Лучшее произведение искусства в открытом общественном пространстве». Композиция создана заслуженным деятелем РТ, художником Ильнуром Сиразиевым. На настенном панно изображены мужчина и женщина в национальных костюмах, солнце, луна и хасите. Арт-объект, оборудованный архитектурной подсветкой, расположен на фасаде дома № 7 по ул. Татарстан.
Премия учреждена в 2018 году в честь первого архитектора Санкт-Петербурга Доменико Трезини. В международные совет и жюри входят представители 34 стран, а возглавляет его генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Ежегодно «Золотой Трезини» присуждается авторам в области архитектуры, дизайна, реставрации, сценографии и музейного дела.
Работы победителей и призеров поступают в музейный фонд и демонстрируются на ежегодной выставке «Архитектура как искусство».