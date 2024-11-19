Три общественных пространства Казани отметили премией «Золотой Трезини»

Как сообщает комитет внешнего благоустройства, Казань удостоили платиновым дипломом в номинации «Лучший реализованный проект архитектурной подсветки» за разработку на Булаке. В этом году подсветка украсила все мостовые сооружения, бетонные стены у протоки, деревья и зеленые склоны. Наблюдать за ней можно круглый год, по задумке проектировщиков зимой она должна эффектно отражаться от снега.