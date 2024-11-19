Выставка «Освобождение. Путь к Победе» открылась в Красноярске

«Проект направлен на развитие исторических параллелей вклада жителей страны и Красноярского края в события СВО сегодня и в победу в Великой Отечественной войне 80 лет назад. Победа ковалась в Сибири и тогда, и сегодня. И тогда, как и сейчас, в центре молодые люди — студенты и школьники. И мы хотели бы отдать дань уважения и памяти гражданскому выбору и самоотдаче каждого, кто встал к станку 80 лет назад, каждому, кто вносит свой вклад в нашу победу сегодня», — отметила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель спецпроекта «Освобождение. Путь к Победе» медиагруппы «Россия сегодня» Наталья Тюрина.