Некоторых жителей Башкирии не будут уведомлять о налогах

Стало известно, кому из жителей Башкирии в этом году не стоит ждать налоговых уведомлений. В ЦУРе республики объяснили, с чем это связано.
Так, от имущественного налога были освобождены льготники. Также уведомления не придут тем, у кого на счету была переплата, либо если общая сумма налогов составляет менее 300 рублей.
Напомним, что ФНС отправляет уведомления несколькими способами: через почту заказными письмами, а также через интернет-сервис «Личный кабинет для физических лиц» и портал «Госуслуги».
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