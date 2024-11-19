Трентон
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Некоторых жителей Башкирии не будут уведомлять о налогах

Жителям Башкирии рассказали, кто не получит налоговые уведомления в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, кому из жителей Башкирии в этом году не стоит ждать налоговых уведомлений. В ЦУРе республики объяснили, с чем это связано.

Так, от имущественного налога были освобождены льготники. Также уведомления не придут тем, у кого на счету была переплата, либо если общая сумма налогов составляет менее 300 рублей.

Напомним, что ФНС отправляет уведомления несколькими способами: через почту заказными письмами, а также через интернет-сервис «Личный кабинет для физических лиц» и портал «Госуслуги».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.