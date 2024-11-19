Бывший проектировщик красноярского метро Митволь хочет освободиться по УДО

Бывший проектировщик красноярского метро Олег Митволь подал прошение на условно-досрочное освобождение, но ему отказали. Об этом сообщает издание Sibnovosti.ru.
Олег Митволь рассказал журналистам, что подал заявление на условно-досрочное освобождение, однако суд отказал в удовлетворении.
Аргументом Митволя и его защиты стал факт, что он до суда полностью признал вину, заключил досудебное соглашение, исполнил его, а также возместил ущерб. Он уже отбыл ⅔ срока.
Коломенский городской суд Московской области 11 ноября отказал в удовлетворении ходатайства, однако защита Митволя требует отменить это постановление суда и удовлетворить ходатайство.
Напомним, что Митволя в сентябре 2023 года признали виновным в мошенничестве с причинением ущерба в 954 млн рублей при проектировании красноярского метро. Ему назначили 4,5 года колонии общего режима.
Ранее сообщалось о том, что приговоренный к 20 годам лишения свободы красноярский бизнесмен и депутат Анатолий Быков рассказал, как чувствует себя в местах лишения свободы.