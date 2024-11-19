«С 3 тысяч до 300 тысяч электромобилей за 7 лет». В Беларуси рассказали о возможном приросте электромобилей

Мы писали, что в Бресте на три месяца арестовали хулигана, который решил отдохнуть в чужой машине. «Хотел прилечь, а все машины на парковке были закрыты» (здесь подробнее), а еще что МВД предупредило о спецтехнике и перекрытии улиц в Минске 19−22 ноября (все подробности здесь).