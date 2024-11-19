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«С 3 тысяч до 300 тысяч электромобилей за 7 лет». В Беларуси рассказали о возможном приросте электромобилей

В Беларуси парк электромобилей к 2030 году может составить 300 тысяч машин.

Источник: Комсомольская правда

Замгендиректора «Белоруснефти» Андрей Котик обрисовал перспективы прироста парка электромобилей в Беларуси. По словам специалиста, динамика впечатляет. В 2023-м году электромобилей в стране было 3 тысячи, в 2024-м — 8 тысяч.

«В планах на 2030 год реальный прирост до 300 000. Мы будем лидерами процесса перехода на экотранспорт, ведь государство создало механизм, который работает», — подчеркнул Андрей Котик.

Что касается электроэнергии, которая необходима для зарядки такого числа электромобилей, то специалист считает, что, с учетом работы Белорусской АЭС, ее хватит.

«Если весь бензиновый и дизельный транспорт на дорогах одномоментно поменять на электро-, то объем потребления электроэнергии составит 14 млрд кВт·ч. Это мощность АЭС, один блок которой строится 6−10 лет. Здесь есть четкий план, ведь 300 000 автомобилей — это половина транспорта Минска», — отметил Андрей Котик.

Мы писали, что в Бресте на три месяца арестовали хулигана, который решил отдохнуть в чужой машине. «Хотел прилечь, а все машины на парковке были закрыты» (здесь подробнее), а еще что МВД предупредило о спецтехнике и перекрытии улиц в Минске 19−22 ноября (все подробности здесь).