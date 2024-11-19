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Новый пригородный поезд начнет курсировать в Челябинской области

Новый пригородный поезд начнет курсировать между Челябинском и Усть-Катавом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«С 30 ноября по выходным и праздничным дням для жителей Усть-Катава и поселков Сулея, Мурсалимкино и Вязовая запускаем современный электропоезд до столицы Южного Урала и обратно», — сообщили в Свердловской пригородной компании.

Поезд повышенной комфортности будет отправляться из Челябинска в 06:04, из Усть-Катава — 17:46. Время в пути — около пяти с половиной часов.

Отмечается, что в декабре электропоезд станет частью мультимодального маршрута до горнолыжного курорта «Завьялиха» и будет курсировать до 16 марта.

«Любителей горных лыж от станции Вязовая трансфер будет доставлять до курорта. Билеты будут продаваться полными пакетами услуг, включающими проезд на поезде и автобусе, ски-пассы, прокат, а также завтрак», — говорят в СПК.