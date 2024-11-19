Новый пригородный поезд начнет курсировать в Челябинской области

«С 30 ноября по выходным и праздничным дням для жителей Усть-Катава и поселков Сулея, Мурсалимкино и Вязовая запускаем современный электропоезд до столицы Южного Урала и обратно», — сообщили в Свердловской пригородной компании.
Поезд повышенной комфортности будет отправляться из Челябинска в 06:04, из Усть-Катава — 17:46. Время в пути — около пяти с половиной часов.
Отмечается, что в декабре электропоезд станет частью мультимодального маршрута до горнолыжного курорта «Завьялиха» и будет курсировать до 16 марта.
«Любителей горных лыж от станции Вязовая трансфер будет доставлять до курорта. Билеты будут продаваться полными пакетами услуг, включающими проезд на поезде и автобусе, ски-пассы, прокат, а также завтрак», — говорят в СПК.