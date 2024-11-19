На Кубани поменяют порядок приема на обучение в колледжи и техникумы

Теперь приемная комиссия учебных заведений по всей стране, в том числе и в Краснодарском крае, обязана не позднее 1 марта размещать на официальных сайтах и информационных стендах техникумов и колледжей основную информацию о платном и бюджетном обучении, общежитиях, существующих специальностях, требовании об уровнях образования, вступительных испытаниях, медкомиссии, количестве платных и бесплатных мест.