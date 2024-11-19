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На Кубани поменяют порядок приема на обучение в колледжи и техникумы

Изменения начнут действовать с 1 марта 2025 года.

На Кубани поменяют порядок приема на обучение в колледжи и техникумы. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

Теперь приемная комиссия учебных заведений по всей стране, в том числе и в Краснодарском крае, обязана не позднее 1 марта размещать на официальных сайтах и информационных стендах техникумов и колледжей основную информацию о платном и бюджетном обучении, общежитиях, существующих специальностях, требовании об уровнях образования, вступительных испытаниях, медкомиссии, количестве платных и бесплатных мест.

Кроме того, будущим студентам должны предоставить образец договора об оказании платных услуг в учебном заведении. Приказ о зачислении со списком поступивших должны разместить на сайте техникумов и колледжей на следующий день после его вывески на информационном стенде.

Приказ о нововведениях будет действовать до 1 января 2027 года.

Ранее мы рассказывали, что поступившие в кубанские вузы стобалльники получили по 100 тысяч. Абсолютное большинство получателей премии учатся в Краснодаре — 97 человек. Причем большая часть из них выбрали Кубанский государственный университет, Кубанский государственный медицинский университет и Краснодарский институт культуры.

образование