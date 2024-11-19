ОНПЗ поддержал международный проект «Географический диктант — 2024»

«Омский НПЗ не первый раз становится площадкой для проведения просветительской акции. О масштабности “Географического диктанта” говорит международный статус мероприятия: площадки для написания размещаются в разных частях земли и это дарит чувство сопричастности. В этом году проверить свои знания пришли и сотрудники предприятия, и члены их семей, что свидетельствует об истинном интересе к стране, в которой ты живешь», — сказал генеральный директор Омский НПЗ Олег Белявский.