ОНПЗ поддержал международный проект «Географический диктант — 2024»

Омский НПЗ стал площадкой проведения международной акции «Географический диктант». В мероприятии, направленном на расширение географических знаний и повышение интереса к географии России, приняли участие сотрудники предприятия и члены их семей. В число заданий, которые решали участники со всего мира, вошло два вопроса, посвященных фауне Омской области и реке Иртыш.
Организатором мероприятия выступает «Русское географическое общество». Как рассказывает председатель Омского отделения РГО Иван Кротт, сотрудничество с Омским НПЗ позволяет вовлекать огромный штат сотрудников предприятия для участия в просветительских акциях и образовательных мероприятиях".
Задания выполняются в формате тестирования. В этом году модератором на площадке ОНПЗ выступила приглашенная известная журналистка Татьяна Суровая.
Фото: Борис Ваньков.
«Омский НПЗ не первый раз становится площадкой для проведения просветительской акции. О масштабности “Географического диктанта” говорит международный статус мероприятия: площадки для написания размещаются в разных частях земли и это дарит чувство сопричастности. В этом году проверить свои знания пришли и сотрудники предприятия, и члены их семей, что свидетельствует об истинном интересе к стране, в которой ты живешь», — сказал генеральный директор Омский НПЗ Олег Белявский.
Результаты диктанта станут доступны для участников после 12 декабря.