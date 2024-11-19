Авария на подстанциях оставила без света 15 улиц в Краснодаре

Сбой вызвал отключение подстанции «Тургеневская-305» и 11 трансформаторных подстанций, а также подстанции «Юго-Западная-208» и еще 6 трансформаторных пунктов.



Без света остались жители улиц: Гагарина, Энгельса, Красных Партизан, Воровского, Карла Маркса, Передерия, Бабушкина, Тургенева, Рылеева, Брюсова, Кропоткина, Алма-Атинской, Калинина, Кожевенной и Скорняжной.



Специалисты аварийных служб уже работают над устранением неполадок. Время восстановления электроснабжения уточняется.



Для получения дополнительной информации жители могут обращаться в диспетчерскую службу «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255−45−66.