Сбой вызвал отключение подстанции «Тургеневская-305» и 11 трансформаторных подстанций, а также подстанции «Юго-Западная-208» и еще 6 трансформаторных пунктов.
Без света остались жители улиц: Гагарина, Энгельса, Красных Партизан, Воровского, Карла Маркса, Передерия, Бабушкина, Тургенева, Рылеева, Брюсова, Кропоткина, Алма-Атинской, Калинина, Кожевенной и Скорняжной.
Специалисты аварийных служб уже работают над устранением неполадок. Время восстановления электроснабжения уточняется.
Для получения дополнительной информации жители могут обращаться в диспетчерскую службу «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255−45−66.
Авария на подстанциях оставила без света 15 улиц в Краснодаре
Утром 19 ноября в Западном округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии, затронувшее 15 улиц. Причиной стало повреждение линий электропередачи напряжением 6−10 кВт.
Сбой вызвал отключение подстанции «Тургеневская-305» и 11 трансформаторных подстанций, а также подстанции «Юго-Западная-208» и еще 6 трансформаторных пунктов.