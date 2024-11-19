Новый том Красной книги РФ выйдет в декабре

«У нас большие планы по Красной книге в этом году связаны с тем, что впервые с 2008 года книгу полностью обновили. Руководство “ВНИИ экология” и Минприроды посчитали крайне важным найти возможности обязательно сделать том “Растения и грибы” в этом году. Мы провели большую работу, в ней задействовано более 180 человек, которые этим занимались, поскольку много очерков, у них не один автор, а несколько. Сейчас работа по Красной книге практически завершена, понадобилось более 700 очерков, а также 700 рисунков и 700 карт», — заявил исполняющий обязанности директора «ВНИИ экология» Александр Закондырин, чьи слова приводятся в сообщении.