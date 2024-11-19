Новый том Красной книги РФ выйдет в декабре

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Единый научный центр Минприроды России «ВНИИ экология» намерен в декабре представить том «Растения и грибы» нового издания Красной книги России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе института.
«У нас большие планы по Красной книге в этом году связаны с тем, что впервые с 2008 года книгу полностью обновили. Руководство “ВНИИ экология” и Минприроды посчитали крайне важным найти возможности обязательно сделать том “Растения и грибы” в этом году. Мы провели большую работу, в ней задействовано более 180 человек, которые этим занимались, поскольку много очерков, у них не один автор, а несколько. Сейчас работа по Красной книге практически завершена, понадобилось более 700 очерков, а также 700 рисунков и 700 карт», — заявил исполняющий обязанности директора «ВНИИ экология» Александр Закондырин, чьи слова приводятся в сообщении.
По его словам, представление тома «Растения и грибы» намечено на 18 декабря, после чего начнется большая работа по распространению нового издания.
«У нас изначально в планах было отправить Красную книгу в каждую российскую школу, в каждую школьную библиотеку. Немного сложно с точки зрения финансирования. Книга на 1,3 тыс. страниц, это требует определенных расходов, но, я думаю, так или иначе мы общими силами это завершим. Мы попросили многих коллег из частных компаний, государственных учреждений поддержать эту деятельность. Например, коллеги из Татарстана согласились и практически полностью Татарстан будет обеспечен Красными книгами. Я думаю, мы такую практику в 2025 году будем развивать», — заключил Закондырин.