У оленихи в воронежском заповедники родилась двойня

В Воронежском государственном заповеднике необычное пополнение — у оленихи родилось сразу двое малышей. По словам ученых, это большая редкость. Об этом рассказали в учреждении 19 ноября.
Мама с двумя оленятами попала на фотоловушку. Семья провела несколько часов ночью на небольшой полянке. В заповеднике уточнили, что плодовитость благородного оленя в сравнении с другими нашими копытными невелика.
— У одной самки рождается обычно один теленок. Двойни чрезвычайно редки и не превышают нескольких процентов от числа всех оленух с телятами. В нашем заповеднике в последние годы такие случаи неизвестны. А у лосей и косуль двойни — самое обычное дело, и даже иногда бывают тройни!, — пояснили ученые.