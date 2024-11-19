У оленихи в воронежском заповедники родилась двойня

— У одной самки рождается обычно один теленок. Двойни чрезвычайно редки и не превышают нескольких процентов от числа всех оленух с телятами. В нашем заповеднике в последние годы такие случаи неизвестны. А у лосей и косуль двойни — самое обычное дело, и даже иногда бывают тройни!, — пояснили ученые.