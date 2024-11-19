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У оленихи в воронежском заповедники родилась двойня

Животное с малышами зафиксировала фотоловушка.

В Воронежском государственном заповеднике необычное пополнение — у оленихи родилось сразу двое малышей. По словам ученых, это большая редкость. Об этом рассказали в учреждении 19 ноября.

Мама с двумя оленятами попала на фотоловушку. Семья провела несколько часов ночью на небольшой полянке. В заповеднике уточнили, что плодовитость благородного оленя в сравнении с другими нашими копытными невелика.

— У одной самки рождается обычно один теленок. Двойни чрезвычайно редки и не превышают нескольких процентов от числа всех оленух с телятами. В нашем заповеднике в последние годы такие случаи неизвестны. А у лосей и косуль двойни — самое обычное дело, и даже иногда бывают тройни!, — пояснили ученые.

флора и фауна