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Спикер ЗС Приангарья заявил о необходимости решать проблему пробок в Иркутске радикально

Александр Ведерников предложил рассмотреть концепцию развития транспортной сети города весной 2025 года.

Источник: IrkutskMedia.ru

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников заявил о том, что проблему дорожных пробок в Иркутске необходимо решать радикальными методами. Спикер регионального парламента предложил рассмотреть концепцию развития транспортной сети областного центра во время депутатских слушаний в думе Иркутска, пишет ИА IrkutskMedia.

«Проблема десятибальных пробок вызывает справедливое возмущение. Мэр с командой работает над концепцией, и мы ждем самых смелых инициатив и решений в этом вопросе», — подчеркнул Александр Ведерников.

Напомним, что председатель ЗС принял участие в рабочей поездке совместно с председателем парламентского комитета по строительству и дорожному хозяйству Виктором Побойкиным, депутатами ЗС Алексеем Распутиным и Максимом Девочкиным, мэром Иркутска Русланом Болотовым и спикером гордумы Евгением Стекачевым, представителями регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.