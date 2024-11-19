Спикер ЗС Приангарья заявил о необходимости решать проблему пробок в Иркутске радикально

Напомним, что председатель ЗС принял участие в рабочей поездке совместно с председателем парламентского комитета по строительству и дорожному хозяйству Виктором Побойкиным, депутатами ЗС Алексеем Распутиным и Максимом Девочкиным, мэром Иркутска Русланом Болотовым и спикером гордумы Евгением Стекачевым, представителями регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.