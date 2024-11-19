Иркутские студенты триумфировали на всероссийских конкурсах

Елизавета Попова (Иркутский энергетический колледж) и Мария Давыдова (Сибирский колледж транспорта и строительства Иркутского государственного университета путей сообщения) стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена», получив по миллиону рублей каждая. Еще 11 участников из Приангарья стали финалистами, получив премии в 100 и 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.