Иркутские студенты триумфировали на всероссийских конкурсах

Елизавета Попова (Иркутский энергетический колледж) и Мария Давыдова (Сибирский колледж транспорта и строительства Иркутского государственного университета путей сообщения) стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена», получив по миллиону рублей каждая. Еще 11 участников из Приангарья стали финалистами, получив премии в 100 и 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Команда Братского педагогического колледжа одержала победу в конкурсе «Командный трек», войдя в ТОП-20 лучших учреждений СПО и получив двухмиллионный приз на реализацию своего проекта по благоустройству молодежной среды.
В конкурсе «Команда Первых» победу одержала команда «Актив ИОХК» Иркутского областного художественного колледжа им. И. Л. Копылова, создав развивающие бизиборды для детей и людей, перенесших инсульт.