В возрасте 78 лет скончался первый барабанщик The Bee Gees Колин Петерсен

Трибьют-группа Best Of The Bee Gees объявила о смерти барабанщика Колина Петерсена. Музыкант был известен как участник оригинального состава. Присоединившись к The Bee Gees в 1967-м, он провел в коллективе два года и принял участие в записи нескольких альбомов.
Петерсен стал первым участником The Bee Gees, не входившим в семью Гибб. Его вклад в музыку коллектива можно проследить в альбомах с третьего по седьмой, хотя он и не был указан среди авторов к последнему.
Ударник покинул The Bee Gees в 1969-м после конфликта с Робертом Стигвудом, напоминает Billboard. Петерсен был недоволен тем, что менеджер владеет правами на всю музыку коллектива, а также юридически считается их работодателем. Тем не менее, согласно официальной версии, он был уволен за «потерю интереса к The Bee Gees» и «безответственное отношение к репетициям».
Музыканту было 78 лет. Официальная причина его смерти не разглашается.
Ранее в этом году стало известно, что байопиком о карьере The Bee Gees может заняться Ридли Скотт.