В возрасте 78 лет скончался первый барабанщик The Bee Gees Колин Петерсен

Ударник покинул The Bee Gees в 1969-м после конфликта с Робертом Стигвудом, напоминает Billboard. Петерсен был недоволен тем, что менеджер владеет правами на всю музыку коллектива, а также юридически считается их работодателем. Тем не менее, согласно официальной версии, он был уволен за «потерю интереса к The Bee Gees» и «безответственное отношение к репетициям».